اشراف مباشر من قبل وزير الأوقاف للإطلاع على الفنادق المقترحة لحجاج اليمن بالمدينة المنورة

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قام معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، صباح اليوم، بجولة ميدانية أولية على الفنادق المقترحة لسكن حجاج بلادنا في المدينة المنورة؛ وذلك للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والمواصفات الفندقية العالية.
وفي الزيارة الميدانية التي رافقه فيها وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، أكد الوزير شبيبة على أهمية الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا في المساكن ووسائل النقل والمخيمات في المشاعر المقدسة.
من جانبه أوضح الوكيل الرباش أن تدشين موسم الحج لهذا العام من وقتٍ مبكر سيسهم في تسهيل وتنظيم كافة الخدمات ويتيح للمنشآت المعتمدة المنافسة في تقديم الأفضل لضيوف الرحمن.