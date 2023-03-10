في ثاني إجراء خلال 24ساعة.. أمريكا تعاقب 39 كياناً إيرانياً

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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في ثاني عقوبات خلال أقل من 24 ساعة فرضت الولايات المتحدة امس (الخميس) عقوبات جديدة على 39 كياناً إيرانياً، مؤكدة أنها شبكة ظل مصرفي توفر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً لطهران.

وأصدرت الخزانة الأمريكية بيانا أكدت فيه أن الشبكة المعاقبة تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، مبينة أن الكيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي.

وتأتي العقوبات الأمريكية في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن الإيرانية وتتزايد إصابة الأطفال بالمدارس بالتسمم وسط تكتم إيراني فظيع.

وأفاد أولياء أمور طلاب ومعلمون بأنهم تلقوا رسائل تهديد نصية على خلفية الكشف عن الهجمات الكيماوية على المدارس واحتجاجات المعلمين الذين لا يزالون يتظاهرون في عدد من المدن.

وحكمت محكمة إيرانية على الناشطة سمانة أصغري بالسجن 18 عاماً و3 أشهرعلى خلفية مشاركتها في المظاهرات المتواصلة في طهران. من جهة أخرى، قدم 223 عضواً من الحزبين الديموقراطي والجمهوري اليوم قراراً إلى الكونغرس الأمريكي لدعم انتفاضة الشعب الإيراني ومقاومته، يؤيد القرار مطالب الشعب الإيراني وعدم انتشار الأسلحة النووية، ويدين انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان وجرائم الإرهاب التي يرتكبها في منطقة الشرق الأوسط