تصريحات إيرانية مهمة تكشف عن دور بلدين عربيين في الصلح النهائي بين الرياض وطهران

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إن جولات المفاوضات الخمس التي جرت في العراق وعمان أسهمت في التوصل إلى الاتفاق النهائي في بكين.

وقال شمخاني في أعقاب توقيعه مع الجانب السعودي على بيان الإعلان عن استئناف العلاقات بين طهران والرياض إن "زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى الصين أدت إلى إجراء جولة جديدة من المفاوضات الجادة والصريحة بين وفدي البلدين".

وأضاف أن "إزالة سوء التفاهم والتطلع نحو المستقبل في العلاقات بين الرياض وطهران لا شك سيؤدي إلى تعزيز الأمن في منطقة الخليج الفارسي والعالم الإسلامي بشكل عام".

ولفت شمخاني إلى أن "جولات التفاوض الخمس التي جرت في العراق وعمان جاءت بنتائج إيجابية في التمهيد للتوصل إلى الاتفاق النهائي الذي تم توقيعه في بكين، وأن الجانب الإيراني يقدر الدور العراقي والعماني، كما نعبر عن تقديرنا للدور الصيني البناء في دعم تطوير العلاقات بين البلدين لإزالة التحديات وإحلال السلام وتعزيز مستوى التعاون الدولي ض وطهران