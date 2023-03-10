أول تعليق من رونالدو بعد خسارة النصر من الإتحاد في الدوري السعودي

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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علق البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في صفوف النصر السعودي على هزيمة فريقه أمام اتحاد جدة بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الجوهرة المُشعة ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن للمحترفين.

وقال كريستيانو رونالدو عبر "تويتر": "محبطون من النتيجة ، لكننا لا نزال نركز على موسمنا والمباريات المقبلة".

وأضاف لاعب فريق النصر السعودي: "شكراً لجمهور النصر على دعمكم ، نعلم أنه يمكننا الاعتماد عليكم

وفاز اتحاد جدة على حساب النصر بهدف دون رد سجله اللاعب رومارينيو في الدقيقة الـ80 من عمر المباراة بعدما استلم الكرة بمهارة من خارج منطقة الجزاء ثم التوغل والتسديد بشكل رائع بالمرمى.

وانتزع الاتحاد الصدارة برصيد ''47 نقطة'' بفارق نقطة عن النصر الثاني.

وبعد انطلاق صافرة نهاية المباراة كان رونالدو غاضبًا للغاية وعند خروجه قام بضرب زجاجات المياه بقدمه.