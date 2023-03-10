أول تعليق من رونالدو بعد خسارة النصر من الإتحاد في الدوري السعودي عاجل: أردوغان يقدم موعد الإنتخابات الرئاسية ويؤكد أن قراره ''استجابة لرغبة الشعب التركي'' السعودية تحدد أولويتها القادمة في اليمن والخطوة التالية لإنهاء الحرب اتفاق جديد في اليمن.. أبرز البنود التي تم استكمال التفاوض حولها بين الشرعية والحوثيين حتى الآن بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة… افتتاح أول مركز للأسر المنتجة في مأرب وكيل وزارة الإعلام يفتتح مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في مأرب نقابة المعلمين اليمنيين ترحب بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للإنقلابيين الحوثيين مليشيا الإنتقالي تعلن نسف مبدأ شراكتها مع الشرعية والمضي في مشروع تمزيق اليمن الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة
وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو القادم.
وقال أردوغان قبل قليل: "وقعت للتو مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو"، مبينا أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".
وقال الرئيس التركي ان تقديم موعد الانتخابات جاء استجابة لرغبة الشعب واستنادا للدستور.
واضاف: أجرينا تقييما شاملا لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.