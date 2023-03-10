عاجل: أردوغان يقدم موعد الإنتخابات الرئاسية ويؤكد أن قراره ''استجابة لرغبة الشعب التركي''

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 14 مايو القادم.

وقال أردوغان قبل قليل: "وقعت للتو مرسوما رئاسيا يقضي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في 18 يونيو، بتاريخ 14 مايو"، مبينا أن "الانتخابات ستجري في أول يوم أحد بعد نحو شهرين من الآن".

وقال الرئيس التركي ان تقديم موعد الانتخابات جاء استجابة لرغبة الشعب واستنادا للدستور.

واضاف: أجرينا تقييما شاملا لإجراء الانتخابات في المناطق المنكوبة بالزلزال.