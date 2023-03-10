السعودية تحدد أولويتها القادمة في اليمن والخطوة التالية لإنهاء الحرب

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت السعودية التي تقود التحالف العربي، أن أولوياتها القادمة في اليمن تتمثل بوقف إطلاق النار بصورة دائمة.

وتحدث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان -في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بموسكو امس- إن أولوية المملكة هي وقف إطلاق نار دائم في اليمن ثم بدء عملية سياسية بين الأطراف اليمنية يضمن استقرار اليمن وازدهاره.

ولم يعلق ابن فرحان، على سؤال بشأن "وجود مفاوضات سعودية حوثية بوساطة عمانية وإنشاء منطقة عازلة على حدود اليمن"، قائلا: "صحيح أن هناك جهود قائمة للوصول لإطلاق نار دائم ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف".

وأضاف: "سوف نستمر في الحوار عبر مسارات متعددة مدعومة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المستهدف".