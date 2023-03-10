اتفاق جديد في اليمن.. أبرز البنود التي تم استكمال التفاوض حولها بين الشرعية والحوثيين حتى الآن

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن مصادر مطلعة، تأكديها قرب إعلان اتفاق مبادئ بين الأطراف اليمنية ينظم عملية التفاوض لإحلال السلام الشامل، يسبقه الاتفاق على بنود إنسانية واقتصادية عديدة.

وأضافت المصادر أن مشاورات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية، برعاية الأمم المتحدة وعدد من الوسطاء الدوليين، جرت في سلطنة عمان، والأردن، افضت للتوصل إلى الاتفاق الجديد، الذي يشمل عدد ًا من المحاور التفاوضية المستقبلة.

وأكدت المصادر استكمال التفاوض على البنود الإنسانية المتمثلة “بإطلاق الاسرى، وصرف المرتبات، وتوسيع الملاحة في مطار صنعاء وميناء الحديدة، وفتح عدد من المعابر والطرق في بعض المدن المحاصرة”، بحسب الصحيفة.

وترى المصادر أن الاتفاق لن يكون على أرضية صلبة، نتيجة التجارب السابقة مع الميليشيات الحوثية التي لم تلتزم بأي اتفاق سابق، والتي كان آخرها اتفاق الهدنة، اتفاق ستوكهولم.

واستبعدت المصادر، ان يكتب للجهود الحالية النجاح، في ظل استمرار تصعيد الميليشيات والتحضير لجولة حرب جديدة، ورفع الالتزام بتقديم أي تنازلات وكل ما تسعى اليه تحقيق مكاسب ميدانية واقتصادية وسياسية، وتريد من الأطراف الأخرى الاعتراف بوجودها حاكمة للمناطق الخاضعة لسيطرتها،وفق الصحيفة.

يشار إلى أن وفدي الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي المتعلقة بالتفاوض حول ملف “الأسرى” غادرت إلى جنيف، لبدء جولة مفاوضات جديدة برعاية الأمم المتحدة بشأن إطلاق دفعة جديدة من الأسرى، قد تشمل سياسيين وعسكريين بارزين.

وامس توقعت مصادر يمنية أن يتم تمديد الهدنة الجارية بين الشرعية والتحالف من جهة ومليشيا الحوثي من جهة خلال الأيام المقبلة.

وقالت المصادر، في تسريبات نشرتها صحيفة العرب الإماراتية، إن التمديد هذه المرة سيكون بمواصفات اتفاقية سلام شامل، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأشارت إلى استمرار الحوار رغم كل الصعوبات، نتيجة الإصرار الدولي والإقليمي على عدم فشل المفاوضات.

ووفقا للمصادر، سيتم تمديد الهدنة مدةَ عام في حال تم التوافق على نقاط الخلاف، وسيترافق الاتفاق الأساسي مع ملاحق اقتصادية وإنسانية، وأخرى تتعلق باستئناف مسار المشاورات حول الحل الشامل.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد كشف في مؤتمر صحفي، عقد الخميس مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، عن الخطوط العريضة للمفاوضات الجارية مع مليشيا الحوثي بوساطة عمانية.

وأشار "فرحان" إلى أن الأولوية هي لوقف إطلاق النار، ومن ثم إطلاق حوار يمني – يمني، مشددا على التنسيق القائم مع موسكو في الملف اليمني.