بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة… افتتاح أول مركز للأسر المنتجة في مأرب وكيل وزارة الإعلام يفتتح مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في مأرب نقابة المعلمين اليمنيين ترحب بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للإنقلابيين الحوثيين مليشيا الإنتقالي تعلن نسف مبدأ شراكتها مع الشرعية والمضي في مشروع تمزيق اليمن الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة وفد مليشيات الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة الشرعية أمريكا تتعهد بخنق مصادر الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مخاطباَ السفير الاميركي: لن نقبل بسلام يكرس الإنقلاب الحوثي وأي تنازل لن نقبله "حرب بيولوجية إمامية" تعيد اليمن الى زمن الأوبئة.. "الحصبة" تواصل حصد أرواح الأطفال ومليشيا الحوثي تصر على منع اللقاحات بحجة انها "مؤامرة"
افتتح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي اليوم، "مركز أياد منتجة" أول مركز أسر منتجة مجتمعي بالمحافظة تابع لملتقى طلاب مأرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.
ويهدف المركز إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص عمل للنساء النازحات والمجتمع المضيف محدودة الدخل لخفض نسبة البطالة والفقر، وتأهيل الكوادر النسائية، والإسهام في توفير منتجات محلية بجودة عالية بأسعار مناسبة تخفف من أعباء الأسر.
كما افتتح القيسي مشغل الخياطة التابع للمركز كأول مشروع يقيمه المركز للنساء، واستمع من رئيس ملتقى طلاب مأرب بشير عيشان إلى شرح عن المشغل الذي بلغت كلفة إنشائه 40 ألف دولار بتمويل من منظمة سفرو ولد، ووفر فرص عمل في بداية انطلاقه لـ 45 امراة من الأسر النازحة والمجتمع المضيف الماهرات في الخياطة والتطريز، ويضم معدات وآلات حديثة وبمواصفات عالية. وأكد القيسي أن إفتتاح هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للنساء المنتجات بالمحافظة ويقدم خدمات للأسر الأشد فقرا، ويعد رافدا اقتصاديا للمرأة.. داعيا المنظمات الإنسانية إلى توسيع مشاركة المرأة وتبني دعم مشاريعها الصغيرة وتمكينها اقتصاديا وتحويلها من عنصر معال إلى عنصر منتج وفاعل مساهم في التنمية والاقتصاد.