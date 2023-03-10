بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة… افتتاح أول مركز للأسر المنتجة في مأرب

الجمعة 10 مارس - آذار 2023 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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افتتح مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي اليوم، "مركز أياد منتجة" أول مركز أسر منتجة مجتمعي بالمحافظة تابع لملتقى طلاب مأرب، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام.

ويهدف المركز إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتوفير فرص عمل للنساء النازحات والمجتمع المضيف محدودة الدخل لخفض نسبة البطالة والفقر، وتأهيل الكوادر النسائية، والإسهام في توفير منتجات محلية بجودة عالية بأسعار مناسبة تخفف من أعباء الأسر.

كما افتتح القيسي مشغل الخياطة التابع للمركز كأول مشروع يقيمه المركز للنساء، واستمع من رئيس ملتقى طلاب مأرب بشير عيشان إلى شرح عن المشغل الذي بلغت كلفة إنشائه 40 ألف دولار بتمويل من منظمة سفرو ولد، ووفر فرص عمل في بداية انطلاقه لـ 45 امراة من الأسر النازحة والمجتمع المضيف الماهرات في الخياطة والتطريز، ويضم معدات وآلات حديثة وبمواصفات عالية. وأكد القيسي أن إفتتاح هذا المشروع يمثل نقلة نوعية للنساء المنتجات بالمحافظة ويقدم خدمات للأسر الأشد فقرا، ويعد رافدا اقتصاديا للمرأة.. داعيا المنظمات الإنسانية إلى توسيع مشاركة المرأة وتبني دعم مشاريعها الصغيرة وتمكينها اقتصاديا وتحويلها من عنصر معال إلى عنصر منتج وفاعل مساهم في التنمية والاقتصاد.