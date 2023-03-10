بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة… افتتاح أول مركز للأسر المنتجة في مأرب وكيل وزارة الإعلام يفتتح مقر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في مأرب نقابة المعلمين اليمنيين ترحب بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للإنقلابيين الحوثيين مليشيا الإنتقالي تعلن نسف مبدأ شراكتها مع الشرعية والمضي في مشروع تمزيق اليمن الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة وفد مليشيات الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة الشرعية أمريكا تتعهد بخنق مصادر الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مخاطباَ السفير الاميركي: لن نقبل بسلام يكرس الإنقلاب الحوثي وأي تنازل لن نقبله "حرب بيولوجية إمامية" تعيد اليمن الى زمن الأوبئة.. "الحصبة" تواصل حصد أرواح الأطفال ومليشيا الحوثي تصر على منع اللقاحات بحجة انها "مؤامرة"
رحبت نقابة المعلمين اليمنيين بالالتزام الأممي بعدم طباعة المناهج الطائفية للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، واستعدادها طباعة المناهج الدراسية التابعة للحكومة الشرعية.
واعتبرت النقابة هذه الخطوة من قبل المنظمات الدولية موقفا إيجابيا ينسجم مع الجهود الدولية الساعية لتحقيق السلام في اليمن، وتراجعا محمودا عن عزم منظمات دولية سابقا لطباعة الكتب المدرسية للمليشيا الحوثية بعدما حرفتها وغيرتها بصورة طائفية .
ورحبت نقابة المعلمين اليمنيين باستعداد المنظمات الدولية بطباعة الكتب المنهجية المدرسية للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، مما يساهم في التغلب على معوقات العملية التعليمية في بلادنا ويعزز من دور الحكومة الشرعية وفرص السلام في اليمن .
مشيدة بذات الوقت بالجهد الإيجابي والمثمر الذي بذله ممثلو الحكومة الشرعية في تحقيق هذه النتيجة .
وطالبت نقابة المعلمين الداوائر المختصة في الحكومة الشرعية بمواصلة الجهود في هذا الصدد حتى تتحقق الأهداف المنشودة بتوفير الكتب المدرسية الحكومية لجميع المراحل الدراسية، وكافة المحافظات التي تسيطر عليها الشرعية .