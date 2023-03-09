الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بأن أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المحافظات الواقعة المحررة ستشهد انفراجة قريبة.

جاء ذلك على لسان وزير النفط، سعيد الشماسي، خلال لقائه اليوم الخميس في عدن مع نائب وزير الصناعة سالم الوالي ومحافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي.



وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فقد أشار الشماسي، إلى أن الفترة القريبة سوف تشهد تحسنا ملحوظا في استقرار الأسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي، بعد اتخاذ العديد من المعالجات المتعلقة بالشركة اليمنية للغاز وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج لضمان توفير هذه المادة الضرورية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.



وأوضح بأن سبب الأزمة الحاصلة في مادة الغاز المنزلي يعود إلى تراجع كمية الإمدادات منها جراء توقف تصدير وإنتاج النفط الخام خلال الفترة الراهنة، ومن شأن المعالجات المتحدة أن تحدث انفراجة في توفير هذه المادة الحيوية.



وأكد الوزير بأن من ضمن المشاريع التي ستشهدها محافظة حضرموت، تتمثل في إنشاء خزانات الخزن الاستراتيجي للغاز بميناء بروم ونقل خزانات المشتقات النفطية من المكلا إلى الميناء.