مليشيا الإنتقالي تعلن نسف مبدأ شراكتها مع الشرعية والمضي في مشروع تمزيق اليمن الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة وفد مليشيات الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة الشرعية أمريكا تتعهد بخنق مصادر الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مخاطباَ السفير الاميركي: لن نقبل بسلام يكرس الإنقلاب الحوثي وأي تنازل لن نقبله "حرب بيولوجية إمامية" تعيد اليمن الى زمن الأوبئة.. "الحصبة" تواصل حصد أرواح الأطفال ومليشيا الحوثي تصر على منع اللقاحات بحجة انها "مؤامرة" تحركات واستعدات لموسم الحج .. الدكتور مختار الرباش يستعرض مع شركة الطوافة العربية الخدمات الجديدة في مخيمات الحجاج اليمن تفوز بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث تأشيرة سعودية بمزايا جديدة والغاء شرط ''المهن المحددة''
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بأن أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المحافظات الواقعة المحررة ستشهد انفراجة قريبة.
جاء ذلك على لسان وزير النفط، سعيد الشماسي، خلال لقائه اليوم الخميس في عدن مع نائب وزير الصناعة سالم الوالي ومحافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الحكومية، فقد أشار الشماسي، إلى أن الفترة القريبة سوف تشهد تحسنا ملحوظا في استقرار الأسواق المحلية بمادة الغاز المنزلي، بعد اتخاذ العديد من المعالجات المتعلقة بالشركة اليمنية للغاز وشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج لضمان توفير هذه المادة الضرورية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأوضح بأن سبب الأزمة الحاصلة في مادة الغاز المنزلي يعود إلى تراجع كمية الإمدادات منها جراء توقف تصدير وإنتاج النفط الخام خلال الفترة الراهنة، ومن شأن المعالجات المتحدة أن تحدث انفراجة في توفير هذه المادة الحيوية.
وأكد الوزير بأن من ضمن المشاريع التي ستشهدها محافظة حضرموت، تتمثل في إنشاء خزانات الخزن الاستراتيجي للغاز بميناء بروم ونقل خزانات المشتقات النفطية من المكلا إلى الميناء.