قرار جديد من السعودية بخصوص التأشيرة السياحية لجميع مقيمي دول الخليج

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة تويتر، أعلن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، اليوم الخميس، إلغاء المملكة لاشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.



وأوضح الخطيب، أن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم “تمكنهم من أداء العمرة”.

وأضاف: “نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج. بخطواتٍ واضحة وبسيطة أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعوديـة أسهل، دون اشتراط مهن محددة”.

