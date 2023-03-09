مليشيا الإنتقالي تعلن نسف مبدأ شراكتها مع الشرعية والمضي في مشروع تمزيق اليمن الحكومة الشرعية تبشّر بقرب انفراج أزمة الغاز المنزلي قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة وفد مليشيات الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة الشرعية أمريكا تتعهد بخنق مصادر الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مخاطباَ السفير الاميركي: لن نقبل بسلام يكرس الإنقلاب الحوثي وأي تنازل لن نقبله "حرب بيولوجية إمامية" تعيد اليمن الى زمن الأوبئة.. "الحصبة" تواصل حصد أرواح الأطفال ومليشيا الحوثي تصر على منع اللقاحات بحجة انها "مؤامرة" تحركات واستعدات لموسم الحج .. الدكتور مختار الرباش يستعرض مع شركة الطوافة العربية الخدمات الجديدة في مخيمات الحجاج اليمن تفوز بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث تأشيرة سعودية بمزايا جديدة والغاء شرط ''المهن المحددة''
استهدفت قوات الجيش الوطني تعزيزات حوثية أثناء قدومها من محافظة إب، وكانت في طريقها إلى جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن.
ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من إتجاه محافظة إب.
وبحسب المصدر فإن القصف الصاروخي كبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، دون تفاصيل إضافية.