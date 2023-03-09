قصف صاروخي يتسهدف تعزيزات حوثية في هذه المحافظة

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استهدفت قوات الجيش الوطني تعزيزات حوثية أثناء قدومها من محافظة إب، وكانت في طريقها إلى جبهات محافظة الضالع جنوبي اليمن.



ونقل موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، عن مصدر ميداني قوله، إن قوات الجيش الوطني شنت قصفًا صاروخيًا استهدف تعزيزات للمليشيا الحوثية في منطقة العرايف، بعزلة العود، غربي مديرية قعطبة، إثر وصولها من إتجاه محافظة إب.



وبحسب المصدر فإن القصف الصاروخي كبّد مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، دون تفاصيل إضافية.