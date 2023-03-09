وفد مليشيات الحوثي يغادر مطار صنعاء إلى جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة الشرعية

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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غادر وفد الحوثيين المعني بتبادل السجناء الخميس، مطار صنعاء الدولى متوجها إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في جولة مشاورات جديدة مع الحكومة اليمنية برعاية الأمم المتحدة، في مسعى إلى حلحلة الملف الانساني المتعثر منذ شهر أغسطس الماضي.

وقال رئيس وفد الحوثيين المفاوض بملف الأسرى عبدالقادر المرتضي في تغريدة له على تويتر إنه سيغادر مطار صنعاء الدولي متوجهين إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة.

وأضاف أنه يأمل أن تكون هذه الجولة حاسمة في هذا الملف الإنساني.

وفي 3 اغسطس 2022، أعلنت الامم المتحدة عن توافق الحكومة المعترف بها والحوثيين على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المحتجزين بشكل نهائي في أقرب وقت ممكن، وتسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات.