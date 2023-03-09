أمريكا تتعهد بخنق مصادر الأسلحة المهربة لمليشيا الحوثي

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 631

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بالعمل مع شركائها، لمواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية المهربة لمليشيا الحوثي.



وقالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي "بابرا ليف"،في تصريحات للشرق الأوسط إن واشنطن تجدد دعمها لأي عملية سياسية تعزز العدالة والمساءلة لإنهاء الصراع في اليمن.



وأفادت بأن أمريكا تتطلع إلى العمل عن كثب مع السعودية، والشركاء الإقليميين والأمم المتحدة، لتوسيع نطاق وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل لعملية سياسية يمنية يمنية لإنهاء الحرب.



وفي وقت سابق أعلنت البحرية الأميركية، اعتراض شحنة أسلحة على متن سفينة صيد في خليج عمان يُعتقد أن مصدرها إيران، وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية، وهي ثالث شحنة يتم اعتراضها خلال شهرين، وفق ما ذكره الأسطول الأميركي الخامس ومقره في البحرين.



وكان تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن الدولي في شأن اليمن، قد أشار إلى وجود طرق برية يستخدمها مهرّبو الأسلحة للحوثيين انطلاقاً من الحدود الشرقية، إضافةً إلى الطرق البحرية التي تسلكها شبكات التهريب القادمة من إيران باتجاه المناطق اليمنية.