عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي مخاطباَ السفير الاميركي: لن نقبل بسلام يكرس الإنقلاب الحوثي وأي تنازل لن نقبله

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، اليوم ، سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى اليمن، ستيفن فاجن، وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين و الدعم الفني الذي تقدمه أمريكا لمحاربة الإرهاب ومنع تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية.

وناقش مجلي، الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه اليمن بسبب ممارسات مليشيا الحوثي، واستهدافها للمنشآت النفطية والحيوية وإجبار التجار على استيراد السلع عبر ميناء الحديدة بالإكراه و فرض الجبايات والتهديد المباشر، مشيرًا إلى أن التحالف و الشرعية سهلوا إجراءات تفتيش السفن إلى حدودها الطبيعية من أجل دخول السلع والمواد الغذائية للمواطنين بسهولة ويسر.

وثمّن الدور الفاعل الذي تقوم به البحرية الأميركية، من خلال الأسطول الخامس في ضبط شحنات الأسلحة الايرانية المهربة للحوثي، وأردف قائلاً:" ان الحوثي وايران يهربون الأسلحة بشتى الأساليب المخالفة للقانون الدولي، وما يتم اعتراضه بحرًا ليس إلا جزءً يسيراً مما يدخل براً، و ما يقوم به الحوثي من عداء ضد الشعب لا يشير إلى نيتهم لتحقيق السلام، و لا البناء" ، وأضاف ان شركاء الإرهاب و التهريب لن يكونوا سعداء بشراكتنا مع المجتمع الدولي في محاربتهم. ونوه مجلي، بلقاء رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مع سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، و الذي أكد على حرص المملكة ودورها الفاعل والإيجابي في استمرار العملية السياسية ودعم اليمن وبذل كل الجهود للانتقال به من حالة الحرب إلى حالة السلم، والشروع في عملية البناء وإعادة الإعمار و الخروج من الأزمة.

و حول موقف الشرعية من أي جهود للسلام قال: " نحن مع السلام الذي يلبي مصالح شعبنا ولا يتعارض مع المرجعيات، و أي تنازل لا يعود على الشعب بالخير لن نقبله، والحرب بالنسبة لنا و لشعبنا مستمرة و هنالك شهداء وجرحى يومياً يقتلهم الحوثي، لن نقبل بالسلام الذي يكرس الإنقلاب الحوثي والذي هو باعتقادنا أسوأ من الحرب لأنه يؤسس لحروب و صراعات قادمة "، وتابع :" كيف يكون السلام مع طرف لا يقبل بحرية الرأي، و المرأة لم تضرب في اليمن الا في عهد الحوثي و لم تُمنع من حقوقها إلا في زمن المليشيات الطارئة، حتى الناشطين الموالين لهم حُبسوا، ليس بسبب نقد الحوثي، وانما لقولهم إنهم جائعون، يتعرض هؤلاء للتعذيب و أسرهم تحت الرقابة، هل هذا مشجع للانخراط في سلام مع هؤلاء؟ ".

وأختتم مجلي حديثه، بالإشارة إلى أن الحرب أرهقت اليمنيين، وبقاء الحوثي يرهقهم أكثر، أكد ان شعبنا لن يُترك عرضة للتعبئة الخاطئة والاستمرار في حشو عقولهم بالأفكار الضالة و المتطرفة، الحوثي يقوم بتسميم عقول الشباب ويعلمهم الكراهية بدلًا من العلوم المعرفية، ونعرف أن الحوثي فتح أكثر من ١٥٦ معسكر جديد خلال فترة الهدنة لتدريب الكتائب الخاصة، أخذوا الطلاب من المدارس إلى الشعاب والجبال لتدريبهم العنف والعداء لنا و للجوار العربي ولتهديد الملاحة البحرية، كما عملوا على إنشاء قواعد عسكرية في كهوف الجبال بصعدة و محافظات اخرى نعرفها جيداً وبالعدد".

بدوره ثمن السفير الأمريكي، المواقف المسؤولة لمجلس القيادة الرئاسي، وأشار إلى الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية لليمن في الجوانب الاقتصادية و الإنسانية، و دعم وتدريب خفر السواحل اليمنية لاعتراض القوارب المشبوهة وإيقاف تهريب الاسلحة الايرانية إلى الحوثي.

وأضاف:" ندرك أن الوضع الاقتصادي صعب و نحرص على تقديم مزيد من المساعدات ونشجع الدول على دعم اليمن وتمكين البنك المركزي من الحصول على مزيد من مبالغ حقوق السحب الخاصة، و اشار إلى أن أمريكا كانت الداعم الأكبر لليمن في مؤتمر تعهدات المانحين في جنيف الشهر الماضي، كما انها تحث على أهمية وضرورة دعم مجلس القيادة و الحكومة و الشعب اليمني و الدفع بتحقيق السلام العادل لليمنيين".