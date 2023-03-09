تحركات واستعدات لموسم الحج .. الدكتور مختار الرباش يستعرض مع شركة الطوافة العربية الخدمات الجديدة في مخيمات الحجاج

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ناقش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية بمكة المكرمة ماهر جمال، استعدادات موسم حج هذا العام١٤٤٤هـ، والخدمات التي أعددتها مؤسسة الطوافة، في مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة.

من جانبه استعرض رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، الترتيبات الخاصة بالحج، مؤكدًا أن الشركة وقفت على الملاحظات المقدمة من جانب مكتب شؤون حجاج بلادنا خلال موسم الحج للعام الماضي ١٤٤٣هجرية، وعملت على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وثمن الوكيل الرباش، الجهود الكبيرة التي تقدمها

المملكة العربية السعودية للارتقاء بمستوى خدمة الحجاج، وما تقدمه شركة مطوفي حجاج الدول العربية من جهود كبيرة في عمليات التطوير المستمر للخدمات التي تقدم للحجاج في الأراضي والمشاعر المقدسة، مؤكداً استعداد الوزارة ومكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة للترتيبات الخاصة بالموسم الحالي.

حضر اللقاء صالح العولقي مدير المتابعة والمراجعة بقطاع الحج والعمرة وعن القطاع الخاص عبد المجيد العنقزي ومحمد القنع.