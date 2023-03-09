اليمن تفوز بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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فازت ممثلة الجمهورية اليمنية الحافظة منار سلطان عبدالله سيف، بالمركز الأول، من بين ستين متسابقة من عدد من الدول العربية والإسلامية، في المسابقة الهاشمية الدولية للقرآن الكريم للإناث، في دورتها السابعة عشر، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة من ٣ مارس وحتى ٩ مارس.

وهنأ معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة المتسابقة بهذا الفوز القرآني الذي يضاف إلى رصيد الجمهورية اليمنية ووزارة الأوقاف والإرشاد، متمنياً لها وعائلتها الخيرية والصلاح، وأن يبارك للحافظة بعلمها، ويجعل هذا الإنجاز القرآني في ميزان حسناتها ووالديها.

وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد قد قامت بترتيب سفر الحافظة إلى الأردن بعد اختيارها من بين عدد من المرشحات، بناء على دعوة تلقتها الوزارة من وزارة الأوقاف الأردنية بترشيح ممثل عن بلادنا في هذه المسابقة ..

ووجه معالي الوزير بتكريم الفائزة حين عودتها - بإذن الله - إلى أرض الوطن. كما أثنى معالي الوزير على دور إدارة المسابقات المحلية والدولية في الوزارة على عملها الدؤوب في اختيار المرشحين المؤهلين لتمثيل اليمن، وحصولهم على المراكز المتقدمة دوماً.

وتعمل إدارة المسابقات المحلية والدولية في الوزارة منذ العام الماضي على إقامة دورات تأهيلية لممثلي بلادنا في المسابقات القرآنية الدولية لخوض غمار المنافسات العالمية بكفاءة واقتدار. و

تخضع عملية الترشيح لممثلي بلادنا إلى معايير وضوابط تتواكب مع معايير المسابقات الدولية للقرآن، ويشرف على عملية اختيار المرشحين لجنة من كبار القراء في الوزارة.

يجدر بأن ممثلي الجمهورية اليمنية حققوا في العام المنصرم المراكز الأولى والمتقدمة على مستوى العالم في كل المسابقات القرآنية الدولية.