تأشيرة سعودية بمزايا جديدة والغاء شرط ''المهن المحددة''

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أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، في تغريدة نشرها في حسابه عبر "تويتر، الخميس إلغاء السعودية لاشتراط مهن محددة لمنح فيزا السياحة لمقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقا للخطيب، فإن السماح بالتأشيرة السياحية التي تشمل جميع المقيمين في دول الخليج على اختلاف مهنهم تمكنهم أداء العمرة.
وقال وزير السياحة السعودي "نرحب بجميع المقيمين في دول الخليج، بخطواتٍ واضحة وبسيطة؛ أصبح استخراج التأشيرة لزيارة السعودية أسهل، دون اشتراط مهن محددة".