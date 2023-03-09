الأردن تلغي العمل بالتقارير الطبية اليمنية وتضع شروطا جديدة لليمنيين للراغبين في السفر اليها للعلاج

الخميس 09 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 1140

قررت السلطات الأردنية، في تعميم رسمي يحمل تاريخ 6 مارس الجاري، الغاء العمل بالتقارير الطبية الصادرة من اليمن التي يصطحبها اليمنيين الراغبين بالعلاج في الأردن.

واشترطت حصول اليمنيين الراغبين في العلاج بالاردن على تقارير طبية من المستشفيات الأردنية.

كما اشترطت حصول اليمنيين والسودانيين القادمين الى الاردن لغرض العلاج على تذاكر سفر ''ذهاب وعودة'' وقالت انها لن تسمح بدخول من يحمل تذاكر ذهاب فقط.

مرفق لكم صورة التعميم