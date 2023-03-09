الأردن تلغي العمل بالتقارير الطبية اليمنية وتضع شروطا جديدة لليمنيين للراغبين في السفر اليها للعلاج

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قررت السلطات الأردنية، في تعميم رسمي يحمل تاريخ 6 مارس الجاري، الغاء العمل بالتقارير الطبية الصادرة من اليمن التي يصطحبها اليمنيين الراغبين بالعلاج في الأردن.
واشترطت حصول اليمنيين الراغبين في العلاج بالاردن على تقارير طبية من المستشفيات الأردنية.
كما اشترطت حصول اليمنيين والسودانيين القادمين الى الاردن لغرض العلاج على تذاكر سفر ''ذهاب وعودة'' وقالت انها لن تسمح بدخول من يحمل تذاكر ذهاب فقط.
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