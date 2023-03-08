الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وسط أزمة جفاف مفاجئة ضربت أهم ترع مصر، بسبب التغيرات المناخية وقلة الأمطار، حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، من “استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تحمل معها خطراً جماً على البلاد”.

مصر تحذر

وقال وزير الخارجية المصري خلال بيان اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس، إن “استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطراً جماً على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافاً في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل”.

وأضاف: “لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصـر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل”.

وتابع: “لا يفوتني في هذا المقام تناول قضية محورية ذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصـر القومي، وهي خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على أحواض الأنهار المشتركة، والتي يُعد سد النهضة الإثيوبي أبرز تجلياتها الراهنة، وذلك على ضوء استمرار اثيوبيا في عملية بناء وملء هذا السد دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب ينظم ذلك بالإضافة إلى التشغيل، وهو ما يعد انتهاكاً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وعدم التزام بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر”.

كما أعرب شكري عن قلق بلاده من التداعيات المدمرة لأزمة الجفاف المستمر في الصومال، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم “المزيد من المساعدات الإغاثية اللازمة للتعامل مع تلك الكارثة”.

جفاف مفاجئ يضرب أهم ترع مصر

على صعيدٍ متصل، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأربعاء، بياناً حول الجفاف الذي ضرب ترعة السويس، عقب شكاوى عديدة من المواطنين.

وقال البيان: “التغيرات المناخية المتطرفة وما نتج عنها من قلة كميات الأمطار على الأراضي المصرية خلال فصل الشتاء، بالإضافة لنمو الحشائش الغاطسة بالترعة بمعدلات سريعة نتيجة لارتفاع درجة الحرارة على غير المعتاد في هذا الوقت من العام، وبالإضافة لزيادة السحب على استخدامات مياه الشرب، هو ما أدى لوجود بعض الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية من وصول المياه لنهاية ترعة السويس”.