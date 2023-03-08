مصر تحذر من "خطر كبير" قادم من إثيوبيا وتدعو العرب لتحرك الوكيل مفتاح يفتتح معرض الشهر الكريم بمدينة مأرب تصريح صادم لقيادي حوثي نقلا عن زعيم الجماعة الأمم المتحدة تعلن موعد وصول الناقلة البديلة للسفينة المتهالكة "صافر" الى اليمن رئيس الوزراء يتحدث عن موعد انتهاء الحرب في اليمن لماذا ترفض السعودية ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة لبنان؟ وزير الدفاع يلتقي بوفد أممي ويفتح ملفات الارهاب الثلاثي في اليمن الحوثيين وداعش والقاعدة تصريحات جديدة لزعيم حزب الله حول اليمن والحوثيين والسعودية وايران كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.. مستجدات حادثة غرق قارب صيد في الحديدة والضحايا جمعيهم نساء وأطفال مسئول كبير في الشرعية يكشف عن تشكيل وفد جديد للتفاوض مع جماعة الحوثي
افتتح وكيل محافظة مارب عبدربه مفتاح، الأربعاء، ومعه المدير العام التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية سامي السعيدي، معرض الشهر الكريم الذي تنظمه المؤسسة بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، على مدى أسبوعين.
وأعرب الوكيل مفتاح، عن سعادته بافتتاح المعرض الذي يقام لأول مرة في المحافظة في ظل الظروف الاستثنائية الاقتصادية التي يمر بها الوطن وانعكاسها على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشار إلى أهمية إقامة هذا المعرض في المحافظة التي تضم أكثر من 3 ملايين نسمة يمثل النازحون فيها أكثر من 80 في المائة، بهدف التخفيف من أعباء ومعاناة المواطنين من لهيب الأسعار والمغالاة فيها.
من جانبه أكد المدير التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية إلى أن افتتاح هذا المعرض الرمضاني بمحافظة مارب يأتي ضمن سلسلة معارض تم افتتاحها في المحافظات المحررة، في إطار استراتيجية عودة المؤسسة الاقتصادية لدورها الريادي في خلق توازن بالسوق كقطاع حكومي إلى جانب القطاع الخاص من خلال المعارض ومراكز البيع للمؤسسة في المدن والمديريات.