تصريح صادم لقيادي حوثي نقلا عن زعيم الجماعة

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوّراً ظهر فيه قيادي حوثي يتحدث إلى عدد من أنصار جماعته الارهابية زاعماً أن غرفة العمليات العسكرية التي تدير المعارك في البلاد من قبل الجماعة يديرها “الله”، يأتي ذلك بالوقت الذي تواصل جماعة الحوثي التهديد بضرب أهداف دولية في باب المندب.





وقال القيادي في الفيديو المتداول: إن القائد الأعلى في اليمن أخبره أن الله هو الذي يدير غرفة العمليات العسكرية غي في البلاد.



وسخر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من القيادي الحوثي والتعابير الدينية المبالغ فيها التي حرص الحوثيون على زجها في خطاباتهم لاتباعهم منذ سيطرتهم على أجزاء واسعة من اليمن بدعم إيراني.

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