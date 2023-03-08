تصريحات جديدة لزعيم حزب الله حول اليمن والحوثيين والسعودية وايران

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال زعيم مليشيا حزب الله اللبناني -المدعومة من إيران- حسن نصر الله إن المشكلة بين السعودية وإيران لا تتعلق بالوضع الإقليمي، وخاصة في اليمن.

وبحسب زعمه فان الحل لتلك المشكلة موجودة لدى الحوثيين في صنعاء، في إشارة إلى مفاوضات القنوات الخلفية السعودية - الحوثية التي تجري برعاية عمانية.

وقال ايضا انه لا علاقة للملف الإيراني النووي بأي ملف آخر في المنطقة.

وأضاف أن "من ينتظر تسوية إيرانية - أمريكية، أو تسوية إيرانية - سعودية، سينتظر طويلا، وأن حل الأزمة في اليمن بيد الحوثيين".