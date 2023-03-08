تصريحات جديدة لزعيم حزب الله حول اليمن والحوثيين والسعودية وايران كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.. مستجدات حادثة غرق قارب صيد في الحديدة والضحايا جمعيهم نساء وأطفال مسئول كبير في الشرعية يكشف عن تشكيل وفد جديد للتفاوض مع جماعة الحوثي السعودية تكشف حقيقة خلافها مع الإمارات بشأن اليمن وملف آخر هيونداي تزيح الستار عن واحدة من أكثر سياراتها تطورا في العالم 3 فيتامينات تساعدك على الحماية من فقدان البصر! استعدادات غير مسبوقة قد تنذر ب حرب طاحنة… الكشف عن سفن وطائرات حربية صينية لا تبارح جزيرة تايوان تفاصيل استعداد أول دولة عربية للحصول على قلب المفاعل النووي من روسيا هيئة المشاورات والمصالحة تختتم اليوم جلساتها المنعقدة في عدن وسط حضور دولي وإعلان البيان الختامي شوهد لأول مرة قبل 80 ألف عام.. مذنب نادر في طريقه نحو الأرض
أعلنت وسائل اعلام جماعة الحوثي ، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 14 قتيلاً، جميعهم نساء وأطفال.
جاء ذلك وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة .
وأفادت القناة بوفاة11 امرأة و3 أطفال، بحادثة غرق قارب كان على متنه 25 شخصاً في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخوبة الساحلية وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة".
وأضافت أنّ "11 شخصاً نجَوا من الحادثة، بينهم 6 أشخاص تم إسعافهم ويتلقّون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحُديدة".
والثلاثاء، أعلن الحوثيون وفاة 7 أشخاص وفقدان 16 بغرق قارب في جزيرة كمران.
وقالوا أنّ "الأشخاص على متن القارب كانوا قادمين من منطقة الخوبة بالحُديدة لحضور حفل زفاف في جزيرة كمران".