كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف.. مستجدات حادثة غرق قارب صيد في الحديدة والضحايا جمعيهم نساء وأطفال

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت وسائل اعلام جماعة الحوثي ، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب في محافظة الحديدة (غرب اليمن) إلى 14 قتيلاً، جميعهم نساء وأطفال.

جاء ذلك وفق ما أوردت قناة "المسيرة" الفضائية الناطقة باسم الجماعة .

وأفادت القناة بوفاة11 امرأة و3 أطفال، بحادثة غرق قارب كان على متنه 25 شخصاً في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخوبة الساحلية وجزيرة كمران بمحافظة الحديدة".

وأضافت أنّ "11 شخصاً نجَوا من الحادثة، بينهم 6 أشخاص تم إسعافهم ويتلقّون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة الحُديدة".

والثلاثاء، أعلن الحوثيون وفاة 7 أشخاص وفقدان 16 بغرق قارب في جزيرة كمران.

وقالوا أنّ "الأشخاص على متن القارب كانوا قادمين من منطقة الخوبة بالحُديدة لحضور حفل زفاف في جزيرة كمران".