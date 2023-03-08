مسئول كبير في الشرعية يكشف عن تشكيل وفد جديد للتفاوض مع جماعة الحوثي

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كشف نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة في الحكومة اليمنية، عبدالملك المخلافي، الثلاثاء، أن مجلس القيادة الرئاسي بصدد تشكيل فريق تفاوضي جديد، وهو الفريق الذي تأخر الإعلان عنه والمعني بالتفاوض مع جماعة الحوثيين.
وقال المخلافي في تصريحات تلفزيونية، إن “السلام لن يتحقق في اليمن دون التوصل لرؤية يمنية موحدة”.
ولفت إلى أن “هيئة التشاور تمكنت من عقد لقاءات بين الأطراف اليمنية بدون وساطات للمرة الأولى”، مؤكداً أن “الهدف الرئيسي هو المصالحة بين القوى السياسية تمهيدا لاستعادة السلام”.
وأوضح أن “هيئة التشاور والمصالحة تضم أوسع تمثيل سياسي اجتماعي يمني، وأنه لا تعارض بين مهامنا ومهام البرلمان”.
يأتي الحديث عن تشكيل الفريق التفاوضي التابع للحكومة اليمنية، بعد أيام، من تهديد المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يشارك في المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية، بتشكيل فريق تفاوضي منفصل عن الحكومة لإجراء محادثات مع جماعة الحوثي، وذلك بعد بيان لمكتب رئيس مجلس القيادة أكد فيه أنه أقر “تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكونات السياسية، والمرأة، وفي المقدمة المجلس الانتقالي”.