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هيونداي تزيح الستار عن واحدة من أكثر سياراتها تطورا في العالم

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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كشفت هيونداي عن سيارة Kona الجديدة التي ستنافس فيها أفضل المركبات الكهربائية الحديثة المطروحة حاليا.

وحصلت السيارة الجديدة على تصميم يميزها بشكل ملحوظ عن مركبات Kona السابقة، إذ تغيير فيها شكل الواجهة الأمامية وأشكال المصابيح وكشافات الضباب المثبتة عليها، وتم تعديل تصميم ممتصات الصدمات، وثبت على مؤخرة سقفها جنح هوائي رياضي مميز جدا.

وازداد الحجم الإجمالي لهذه السيارة أيضا إذ أصبحت بطول 4 أمتار و35 سنتيمترا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 266 سنتيمترا، كما ازدادت سعة صندوق الأمتعة بمقدار 27 ليترا.

وتتميز هذه المركبة بالتقنيات الحديثة التي حصلت عليها إذ زوّدت بشاشات لمسية متطورة يمكن التحكم بها عن بعد عبر الإيماءات، وحصلت مقاعدها على أنظمة تدفئة وتبريد، كما زودت بكاميرات قادرة على رصد محيط هيكلها بالكامل، وجهّزت بنظام التحكم التكيفي بالمسار، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات متطورة للضوء والمطر.

وحصلت المركبة على محركات كهربائية صديقة للبئية بعزم 156 حصانا، وبطاريات تكفيها لقطع مسافة 392 كلم بالشحنة الواحدة

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