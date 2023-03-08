زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي يكشف معلومات مثيرة.. ويخاطب فرنسا

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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حاور الصحفي وسيم نصر، المختص في شؤون الجماعات الجهادية، زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أبا عبيدة يوسف العنابي، لصالح شبكة "فرانس 24".

وبثت الوكالة مقتطفات من المقابلة، التي كشف فيها العنابي معلومات مثيرة، أبرزها أن التنظيم يحتجز صحفيا فرنسيا لديه.

وقال العنابي إن التنظيم يحتجز بالفعل الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا، نافيا أن يكون اختطافه تم خلال قدوم الأخير لإجراء حوار مع مسؤول في "القاعدة"، كما أشيع سابقا.

بخصوص التهديدات التي تحدق بالأراضي الفرنسية، قال العنابي إن القيادات الغربية تعرف وتعي ما هي أهداف جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" وتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

أي أنها حسب ما قال "تركز على القتال في أفريقيا ولم تجهز لأي عمليات في الغرب أو على الأراضي الفرنسية".

أما بخصوص نشاط التنظيم في الجزائر التي ينحدر منها العنابي، فكان جوابه الأطول من بين مجموع الأسئلة الـ17 بحسب نصر، حيث قال إنه "لدواع أمنية تأخرت الأجوبة".

ويرى وسيم نصر أن هنالك ربما إنكارا لحالة الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها التنظيم بالجزائر حيث قتل أو اعتقل العديد من عناصره مؤخرا "الأمر الذي دفع التنظيم لتركيز عملياته ونشاطاته جنوبا نحو مالي وبوركينا فاسو".

ومخاطبا فرنسا، بخصوص الصحفي الرهينة، قال العنابي إنه "يفتح باب المفاوضات والكرة في ملعب فرنسا فلتبادر بأي شيء ليبدأ التفاوض على ذلك".

وأكد أن "قضايا المخطوفين تبقى قضايا سرية ولا يتحدث عنها في الإعلام... لكنه استثناء قبل التطرق للموضوع في هذا الحوار" ووجه كلامه لعائلة دوبوا. يذكر أن أبو عبيدة يوسف العنابي خلف عبد المالك دروكدال، الزعيم التاريخي لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في 2020 بعد مقتله على يد الجيش الفرنسي في شمال مالي خلال عملية عسكرية.