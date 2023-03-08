إسرائيل تكشف عن تطبيع جديد مع 4 دول إسلامية بعد رمضان.. من هي

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يسعى الاحتلال الإسرائيلي جاهدا بدعم من الإدارة الأمريكية، إلى توسيع دائرة التطبيع مع الدول الإسلامية في أفريقيا وآسيا وضم المزيد منها إلى ما يسمى بـ"اتفاقيات إبراهيم".

وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" في تقرير لها أعدته شريت أفيتان كوهين، أن "المزيد من اتفاقيات التطبيع على الطريق، في الوقت الذي ينتاب الفتور التقدم في إقامة العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، بسبب الأزمة بين واشنطن والرياض".

وأفادت أن تل أبيب تسعى إلى توسيع اتفاقيات التطبيع في الأشهر المقبلة وضم كل من إندونيسيا والصومال والنيجر وموريتانيا.

وعلمت الصحيفة، أن وزير الخارجية إيلي كوهين وطاقم وزارته "يعملون مع موريتانيا والصومال والنيجر وإندونيسيا لتحقيق انفراجة في إقامة العلاقات والتطبيع معهم".

ونوهت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، "يشارك في هذه الجهود والترويج للمحادثات من وراء الكواليس، ومعه كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، بمن فيهم أنتوني بلينكين وجيك سوليفان وعاموس هوشستين