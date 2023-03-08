تفاصيل لقاء محمد بن سلمان ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الرياض مساومة خبيثة تفرضها مليشيا الحوثي على اليمنيين دولة آسيوية يمكن أن يختفي شعبها.. تحذيرات للحكومة لحل مشكلة تؤرّق البلاد تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وسلطان عمان بشأن انهاء الحرب في اليمن مطالبات للمبعوث الأممي بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين منظمة الهجرة الدولية تعلن دعم أكثر من 50 موقع نزوح داخلي بمحافظة مأرب نيابة الحُشاء بالضالع تفرج عن قيادي بارز للمليشيات اقترف جريمة بحق احد اقربائه هيئة التشاور تقر اللائحة الداخلية ومبادئ المصالحة بين قوى الشرعية العرادة يلتقي وزير الخارجية الموريتاني خلال لقائه بالسفير الامريكي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتحدث عن مبادرة سعودية لاحلال السلام في اليمن
التقى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، الثلاثاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الامير محمد بن سلمان، بحضور اعضاء المجلس، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني.
وبحسب الوكالة فإن بن سلمان جدد دعمه لكل الجهود الهادفة للتوصل الى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.