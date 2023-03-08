تفاصيل لقاء محمد بن سلمان ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الرياض

الأربعاء 08 مارس - آذار 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، الثلاثاء، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن رئيس مجلس القيادة رشاد محمد العليمي، التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، الامير محمد بن سلمان، بحضور اعضاء المجلس، سلطان العرادة، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، والتأكيد على استمرار دعم المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة والشعب اليمني.

وبحسب الوكالة فإن بن سلمان جدد دعمه لكل الجهود الهادفة للتوصل الى حل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.