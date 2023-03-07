دولة آسيوية يمكن أن يختفي شعبها.. تحذيرات للحكومة لحل مشكلة تؤرّق البلاد

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حذرت ماساكو موري مستشارة رئيس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء من أن بلادها “ستختفي” عن الوجود ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة المواليد.



مشكلة المواليد تؤرّق اليايان



وأوضحت موري أن اليابان يمكن أن تختفي إذا لم تتوصل الحكومة إلى حل في مشكلة تباطؤ معدل المواليد في البلاد، وقالت موري في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبيرغ بعد إعلان الحكومة عن انخفاض المواليد: “اذا استمرينا على هذا النحو، فإن البلاد ستختفي”.



ويأتي تحذير المسؤولة اليابانية بعد أيام من إعلان طوكيو في 28 فبراير/ شباط الماضي، انخفاض عدد المواليد خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي.



وأضافت أن “الناس الذي سيمرون بعملية الاختفاء سيواجهون ضرراً جسيماً، إنه مرض فظيع سيصيب الأطفال”.



انخفاض غير مسبوق



وبحسب بيانات وزارة الصحة، فإن عدد المواليد انخفض إلى 799 ألفا و728 في 2022، متراجعا بنسبة 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق له، وهو أدنى معدل منذ بدء اليابان بحفظ الأرقام القياسية عام 1899.



بالمقابل، ارتفع معدل الوفيات بنسبة 8.9 بالمئة ليصل إلى 1.58 مليون متوفى عن الفترة نفسها، وفق البيانات الحكومية.



ولفتت مستشارة رئيس الوزراء إلى أن معدل المواليد في اليابان “لا ينخفض تدريجيا وإنما يتجه إلى انخفاض مطرد”، مشيرةً إلى أن الانخفاض السريع هذا يعني أن الأطفال الذين يولدون الآن سوف يتم إلقاؤهم في مجتمع يتشوه ويتقلص ويفقد قدرته على العمل.



وكانت الحكومة اليابانية التي يقودها فوميو كيشيدا، وضعت مشكلة المواليد على رأس أولوياتها بعد استمرار التحذيرات من التراجع القياسي.