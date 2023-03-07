تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وسلطان عمان بشأن انهاء الحرب في اليمن

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مع سلطان عمان، عددا من القضايا المتعلقة بالملفات الإقليمية والدولية والتي من بينها الملف اليمني، وجهود سلطنة عمان في رعاية المفاوضات بين الأطراف اليمنية بهدف إيقاف الحرب واحلال السلام.



جاء ذلك خلال اتصال هاتي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع سلطان عمان هيثم بن طارق.



وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال الإتصال، استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات‏، بالإضافة لتبادلهما وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس بايدن، شكر سلطان عمان على دعمه للهدنة التي توسطت الأمم المتحدة بشأنها في اليمن.