تفاصيل لقاء محمد بن سلمان ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي في الرياض مساومة خبيثة تفرضها مليشيا الحوثي على اليمنيين دولة آسيوية يمكن أن يختفي شعبها.. تحذيرات للحكومة لحل مشكلة تؤرّق البلاد تفاصيل مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي وسلطان عمان بشأن انهاء الحرب في اليمن مطالبات للمبعوث الأممي بفصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين منظمة الهجرة الدولية تعلن دعم أكثر من 50 موقع نزوح داخلي بمحافظة مأرب نيابة الحُشاء بالضالع تفرج عن قيادي بارز للمليشيات اقترف جريمة بحق احد اقربائه هيئة التشاور تقر اللائحة الداخلية ومبادئ المصالحة بين قوى الشرعية العرادة يلتقي وزير الخارجية الموريتاني خلال لقائه بالسفير الامريكي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتحدث عن مبادرة سعودية لاحلال السلام في اليمن
ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، مع سلطان عمان، عددا من القضايا المتعلقة بالملفات الإقليمية والدولية والتي من بينها الملف اليمني، وجهود سلطنة عمان في رعاية المفاوضات بين الأطراف اليمنية بهدف إيقاف الحرب واحلال السلام.
جاء ذلك خلال اتصال هاتي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع سلطان عمان هيثم بن طارق.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى خلال الإتصال، استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في كافة المجالات، بالإضافة لتبادلهما وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وذكر البيت الأبيض في بيان له، أن الرئيس بايدن، شكر سلطان عمان على دعمه للهدنة التي توسطت الأمم المتحدة بشأنها في اليمن.