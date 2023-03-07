منظمة الهجرة الدولية تعلن دعم أكثر من 50 موقع نزوح داخلي بمحافظة مأرب

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أفادت منظمة الهجرة الدولية (IOM) في اليمن، أنها تقدم استجابة إنسانية متعددة القطاعات تستفيد منها أكثر من 28 ألف أسرة نازحة، في أكثر من 50 موقع نزوح داخلي بمحافظة مأرب.

وقالت المنظمة في تقرير حديث حول استجابتها الإنسانية في محافظة مأرب لشهر يناير الماضي: "بصفتنا نتمتع بأكبر تواجد تشغيلي في مأرب، فإننا ندعم ما يقدر بـ28,583 أسرة تتألف من 150,536 فرد في 58 موقع نزوح في المحافظة".

وأضاف التقرير بأن المنظمة توفر استجابة إنسانية متعددة القطاعات في 24 موقعاً للنزوح، وتدعم 18,180 أسرة أو 97,348 فرداً عبر قطاعات تنسيق وإدارة المخيمات، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والمواد غير الغذائية، والصحة، والحماية، وآليات الاستجابة السريعة (RRM).

وأشار إلى أنها أيضاً، وبالتنسيق مع الشركاء الإنسانيين الآخرين، تقدم شكلاً واحداً على الأقل من المساعدة في 34 موقعاً إضافياً في مأرب، لمساعدة 10,403 أسرة مكونة من 53,188 فرداً. كما تقدم خدمات الحماية للمهاجرين والنازحين المقيمين في 24 موقعاً غير رسمي.