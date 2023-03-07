نيابة الحُشاء بالضالع تفرج عن قيادي بارز للمليشيات اقترف جريمة بحق احد اقربائه

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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قالت مصادر محلية اليوم الثلاثاء أن ، نيابة مديرية الحُشاء بمحافظة الضالع أفرجت عن القيادي الحوثي الذي يتزعم عصابة بلطجية،و متورط بجريمة قتل أحد أقاربه ودفنه داخل أرض زراعية، .

واكدت مصادر أمنية ، أن نيابة الحُشاء أصدرت -مؤخرا- أمر إفراج عن القيادي الحوثي والشيخ القبلي المدعو "نصر الحقيقي"، قبل انتهاء التحقيقات معه بخصوص اتهامه بارتكاب جريمة قتل أحد أقاربه مطلع العام 2017م.

مشيرة إلى أن رئيس محكمة الحُشاء رفض تمديد الحبس. وافادت المصادر، بأن القيادي الحوثي استخدم -حينها- جرافة لشق حفرة داخل أرض زراعية يتنازع عليها هو والضحية في نفس المديرية، ودفن الجثة داخلها، ومنع الوصول إليها وانتشالها، واستمر بذلك حتى اللحظة (اي قرابة سبع سنوات).

وذكر تقرير سابق لإدارة أمن مديرية الحُشاء،التابعة لمحافظة الضالع انها استدعت الشيخ "الحيقي" في 28 فبراير 2018م لسماع أقواله، عبر وساطة قادها الشيخ القبلي عبده فارع الحيقي، والشيخ عادل خالد الحيقي، وفي 3 مارس 2018م حضر إلى إدارة الأمن وبرفقته اربع سيارات مدججة بالمسلحين الذين سارعوا بالانتشار داخل وخارج مقر الامن، وهو ما اعتبرته إدارة الأمن رسالة تهديد بعدم الامتثال للقوانين ورفضها كليا، مستغلا حالة الفوضى جراء الحرب التي تدور حينها بين قوات مليشيا الحوثي والحكومة، وهو الأمر الذي أكده الشيخ عبده الحيقي (أحد مشايخ الوساطة)، مما حال دون أخذ اقوال المتهم، بحسب التقرير الأمني.

والأسابيع الماضية، فتحت نيابة الحُشاء، تحقيقا مع القيادي "الحيقي" ولكن رئيس المحكمة رفض تمديد احتجازه، ليتم الإفراج عنه، خصوصا وقد أصبحت المديرية وأجهزتها الحكومية (الأمنية والفضائية) تحت كامل سيطرة المليشيا التي أصبح "الحيقي" أحد قياداتها، في حين ما يزال الاخير حتى اللحظة يرفض السماح بالحفر واستخراج جثة الضحية من المزرعة. وتعمد المليشيا إلى تأجيج النزاعات القبلية في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وتضاعف من ذلك في مناطق التماس مع القوات العسكرية المناوئة لها