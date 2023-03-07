العرادة يلتقي وزير الخارجية الموريتاني

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى موريتانيا الدكتور سالم العرادة، اليوم، مع وزير الخارجية الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وتطرق السفير العرادة الى المستجدات في الساحة اليمنية والجهود المبذولة لاستعادة الامن والاستقرار، ومقاربة الحكومة لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الارهابية، وتحقيق سلام شامل ودائم مبني على المرجعيات الثلاث.

من جانبه أكد وزير الخارجية الموريتاني، موقف بلاده الداعم للشرعية والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن