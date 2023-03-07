خلال لقائه بالسفير الامريكي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يتحدث عن مبادرة سعودية لاحلال السلام في اليمن

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لاول مرة يكشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي عن ما اسماه المبادرة السعودية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن، خلال لقائه السفير الاميركي.
حيث استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الثلاثاء، السفير الاميركي لدى اليمن ستيفن فايجن، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
و اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالموقف الاميركي الداعم للمجلس والحكومة و الشعب اليمني، بما في ذلك التعهدات الاميركية الاخيرة لخطة الامم المتحدة للاستجابة الانسانية.
كما اشاد الرئيس بدور البحرية الاميركية، والحلفاء الاقليميين، والشركاء الدوليين في اعتراض المزيد من شحنات الاسلحة، والمخدرات الايرانية المهربة للمليشيات الحوثية الارهابية، وشبكات العنف المدعومة من النظام الايراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.
وتطرق اللقاء ايضا الى مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية، وفقا للمرجعيات المتوافق عليها،. والمبادرة السعودية لاحلال السلام والاستقرار في اليمن.
وحتى اللحظة لم تكشف الجهات الرسمية في الشرعية او من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية عن بنود المبادرة السعودية لاحلال السلام في اليمن.