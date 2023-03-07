قطر تعيد تشكيل صندوقها السيادي العملاق.. التاسع عالميا والرابع عربيا

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أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي)، بالتزامن مع إعادة تشكيل مجلس الوزراء.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، نص القرار على أن يعاد تشكيل مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار برئاسة بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، ومحمد بن حمد بن خليفة آل ثاني نائبًا للرئيس.
وشمل مجلس الإدارة في عضويته كل من علي بن أحمد الكواري وسعد بن شريدة الكعبي ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وناصر بن غانم الخليفي وحسن بن عبدالله الذوادي.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. ويعد الصندوق السيادي القطري تاسع أكبر صندوق عالمي والرابع عربيا بأصول تبلغ 475 مليار دولار، وفق أحدث بيانات صادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية "SWFI".
يتزامن ذلك القرار مع إعلان أمير قطر تشكيلة وزارية جديدة تشمل تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيسا للوزراء خلفا للشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني..
وكان محمد بن عبد الرحمن وزير الخارجية السابق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار.