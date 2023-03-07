انجاز تاريخي ينتظر نادي فحمان اليمني في كأس الملك سلمان للأندية.. هل سيواجه النصر السعودي ورونالدو؟

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 958

سيكون نادي فحمان بطل الدوري اليمني على موعد مع انجاز تاريخي اذا تأهل لدور المجموعات في البطولة العربية للاندية ''كأس الملك سلمان للاندية" .

ويحتاج فحمان ابين لتجاوز عقبتين في الدور الاول المؤهل لدور المجموعات، حيث تنتظره مواجهتين في ابريل القادم مع الاتحاد المنستيري التونسي ذهابًا وإيابًا، واذا فاز سيلعب مع الفائز من مباراة المحرق البحريني مع السيب العماني.

وفي حال تأهل فحمان فانه سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم نادي النصر السعودي بقيادة الاسطورة رونالدو ونادي الزمالك المصري ونادي اخر سيتأهل من الدور الاول.

ونجح فحمان في الوصول للدور الاول للبطولة العربية بعد فوزين حققهما في الدور التمهيدي الأول على نادي هورسيد الصومالي، بثلاثية دون رد من توقيع سليمان أحمد “هدفين” ومحمد مهدي، والفوز الثاني على أرتا سولار الجيبوتي بـ 2-1 وسجل هدفي فحمان اللاعب عيدروس عوض.