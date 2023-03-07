قطر تعيد تشكيل صندوقها السيادي العملاق.. التاسع عالميا والرابع عربيا انجاز تاريخي ينتظر نادي فحمان اليمني في كأس الملك سلمان للأندية.. هل سيواجه النصر السعودي ورونالدو؟ بيان هام للديوان الأميري في قطر شاهد.. لحظة مغادرة وفد اليمن قاعة مؤتمر الأمم المتحدة بدولة قطر والسفير راجح بادي يتحدث عن السبب ولي العهد السعودي بن سلمان يستعرض ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030 التجارة بين روسيا والصين تواصل الارتفاع.. لصالح من تصب كفة الميزان التجاري طائرة الرئيس المصري كادت تسقط فوق الخليج والسعودية أنقذتها.. مضيف الطائرة الرئاسية يكشف أسرارا مثيرة فضائج جديدة للميليشيات وهي تتحكم بجميع مفاصل العمل الإغاثي عبر عناصر مخابراتها لأول مرة في تاريخة… .ارحل يا سيسي يتصدر تويتر بمصر وغضب من زيادة الأسعار من هو غاندي منافس أردوغان على رئاسة تركيا
سيكون نادي فحمان بطل الدوري اليمني على موعد مع انجاز تاريخي اذا تأهل لدور المجموعات في البطولة العربية للاندية ''كأس الملك سلمان للاندية" .
ويحتاج فحمان ابين لتجاوز عقبتين في الدور الاول المؤهل لدور المجموعات، حيث تنتظره مواجهتين في ابريل القادم مع الاتحاد المنستيري التونسي ذهابًا وإيابًا، واذا فاز سيلعب مع الفائز من مباراة المحرق البحريني مع السيب العماني.
وفي حال تأهل فحمان فانه سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم نادي النصر السعودي بقيادة الاسطورة رونالدو ونادي الزمالك المصري ونادي اخر سيتأهل من الدور الاول.
ونجح فحمان في الوصول للدور الاول للبطولة العربية بعد فوزين حققهما في الدور التمهيدي الأول على نادي هورسيد الصومالي، بثلاثية دون رد من توقيع سليمان أحمد “هدفين” ومحمد مهدي، والفوز الثاني على أرتا سولار الجيبوتي بـ 2-1 وسجل هدفي فحمان اللاعب عيدروس عوض.