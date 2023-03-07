بيان هام للديوان الأميري في قطر

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 1070

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً للشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وفقاً لبيان رسمي للديوان الأميري.

وكان الامير تميم بن حمد قد قبل في وقت سابق اليوم استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق.