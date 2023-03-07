بيان هام للديوان الأميري في قطر

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أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيساً جديداً للوزراء، خلفاً للشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني وفقاً لبيان رسمي للديوان الأميري.
وكان الامير تميم بن حمد قد قبل في وقت سابق اليوم استقالة رئيس مجلس الوزراء السابق.