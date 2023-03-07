شاهد.. لحظة مغادرة وفد اليمن قاعة مؤتمر الأمم المتحدة بدولة قطر والسفير راجح بادي يتحدث عن السبب

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال السفير اليمني لدى دولة قطر راجح بادي أن وفد اليمن برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي غادر قاعة مؤتمر الأمم المتحدة أثناء صعود رئيس وفد النظام الإيراني إلى المنصة.

واوضح ان مغادرة الوفد يأتي احتجاجا على العدوان الإيراني المستمر على شعبنا وإغراق بلادنا بالأسلحة والاصرار على تدمير بنيته ومقدراته واتخاذه منصة لتهديد أمن الأشقاء والإقليم.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي قال، إن اليمن تعيش أوضاعاً استثنائية ليس بين أسبابها شحة الموارد أو تخاذل ابنائها عن الالتحاق بقيم ومتطلبات العصر الحديث، ولكن في الانقلاب والحرب التي شنتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على الشعب اليمني.

ودعا مجلي في كلمة الجمهورية اليمنية في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي بدأت أعماله، امس، في العاصمة القطرية الدوحة، دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المانحة إلى تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ برامجها وخططها في مجال التحديات الاقتصادية والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي افرزتها حرب مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح أنه "وفي حين نفكر في البناء والتعافي تستمر المليشيات الحوثية المتمردة في السطو على موارد الدولة واستخدامها لأغراض الإرهاب والحرب، كما تشن حرباً مستمرة على المواطنين في المحافظات المحررة، وتمارس قمعاً إرهابياً ومصادرة كاملة للحقوق والمكتسبات السياسية والاقتصادية والإنسانية على المواطنين في مناطق سيطرتها، كما ترفض كل مساعي وجهود السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات الثلاث والقرارات الأممية".

وتابع مجلي: "لم تكتفِ المليشيات الحوثية بذلك بل استهدفت المنشآت الاقتصادية الحيوية والبنى التحتية بما في ذلك المنشآت النفطية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، الأمر الذي أدى إلى توقف تصدير النفط الخام الذي يسهم بنسبة تزيد عن 70 في المائة من إيرادات الدولة والمصدر الأهم في توفير الرواتب لما يقارب مليون موظف ومتقاعد وعائلاتهم في مختلف قطاعات الخدمة العامة".