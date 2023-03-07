ولي العهد السعودي بن سلمان يستعرض ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس المكتب الدولي للمعارض باتريك سبيكت والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض ملف استضافة المملكة العربية السعودية لمعرض الرياض إكسبو 2030.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد بن عبدالمحسن الرشيد، إن "هذه الزيارة ستشكل فرصة مهمة لأعضاء البعثة للتعرف على المشاريع الواعدة التي تشهدها العاصمة، والتي ستجعل منها وجهة عالمية مثلى للسياحة والاستثمار".

وأضاف: "تتضافر جهود جميع الجهات من القطاع الخاص والعام للإسهام في الفوز بالاستضافة، وتفاعل سكان مدينة الرياض الذي نشهده سيلعب دورا محوريا في إقامة نسخة استثنائية من هذا المحفل العالمي".

وخلال الزيارة، سيجتمع أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض مع عددٍ من الوزراء، بالإضافة إلى الخبراء المختصين، بهدف مناقشة الجوانب الفنية المختلفة التي تم تقديمها سابقا في ملف ترشح الرياض إكسبو 2030، في شهر سبتمبر من عام 2022.

وكجزء من مرحلة تقييم ملفات الترشح للفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، ستعمل بعثة المكتب الدولي للمعارض على مناقشة جدوى ملفات الترشح المقدمة من الدول المتنافسة إلى المكتب الدولي للمعارض.

يذكر أن السعودية قد أعلنت عن نيتها الترشح لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في العاصمة الرياض في شهر أكتوبر من عام 2021، ومنذ ذلك التاريخ قدم الوفد الممثل لملف الترشح بقيادة الهيئة الملكية لمدينة الرياض ثلاثة عروض تقديمية إلى الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض