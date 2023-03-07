ضربة جوية إسرائيلية أخرجت مطار حلب الدولي من الخدمة ومصادر تكشف التفاصيل

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري بأن ضربة جوية إسرائيلية على مطار حلب الدولي دمرت مدرجه وأدت إلى "خروجه من الخدمة".

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي.

وكثفت إسرائيل العام الماضي ضرباتها على المطارات السورية لتعطيل استخدام طهران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفاء في سوريا ولبنان، ومن بينهم جماعة حزب الله.

وتنفذ إسرائيل بين الحين والآخر قصفاً على مواقع عدة في سوريا، طاول آخرها في 19 نوفمبر مواقع في محافظتي حمص وحماة في وسط البلاد، وتسبب في مقتل أربعة عسكريين سوريين، وفق الإعلام الرسمي.

كيف تتحقق من صحة بطارية هاتفك ومتى يجب استبدالها؟ تكنولوجيا آيفونكيف تتحقق من صحة بطارية هاتفك ومتى يجب استبدالها؟ وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طاولت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية، وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ الضربات، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبب في مقتل نحو نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها