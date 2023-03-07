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أسعار النفط ترتفع من جديد وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات وآمال بزيادة الطلب الصيني

الثلاثاء 07 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أشار مسؤولون تنفيذيون في الصناعة إلى مخاوف بشأن قلة الطاقة الفائضة في السوق وعدم اليقين بشأن الإمدادات الروسية بينما يتعافى الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو 0.5% إلى 86.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0154 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 0.4% عند التسوية أمس الاثنين.

 وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.76 دولار للبرميل، مرتفعا 30 سنتا، أو 0.4%، بعد ارتفاعه 1% في الجلسة السابقة، نقلاً عن رويترز.

روسيا تعتزم تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها بلد عربي سياحة وسفر اقتصاد روسياروسيا تعتزم تخفيف إجراءات التأشيرات مع 6 دول بينها بلد عربي تتجه أسعار برنت للارتفاع للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب منذ مايو/أيار 2022، مدعومة بآمال تعافي الطلب في الصين ومع زيادة طاقة التكرير الجديدة في آسيا والشرق الأوسط، وتكرير المزيد من الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون، مايك ويرث، إن السفن التي تحمل الخام والمنتجات الروسية عليها الآن الإبحار لمسافات أطول للوصول إلى الأسواق غير الخاضعة للعقوبات في حين أن مخزونات النفط والإمدادات محدودة، مما يجعل السوق العالمية عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات

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