أسرار تروى لأول مرّة.. إيران حاولت إسقاط طائرة رئيس مصري والسعودية أنقذته

الإثنين 06 مارس - آذار 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تحدث مسؤول سابق، عن محاولة اغتيال تعرض لها رئيس مصري من قبل إيران، من خلال محاولة إسقاط طائرته، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية انقذته حينها.









ونقلت وسائل إعلام عن المضيف الجوي للطائرة الرئاسية المصرية السابق أحمد حلمي تفاصيل مثيرة عن محاولة إيران تفجير طائرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وكيف أنقذته السعودية من هذا المخطط.



وخلال حوار مع وسائل إعلام مصرية قال حلمي: “كنا في رحلة مع حسني مبارك لإحدى الدول في آسيا، وأثناء تحليقنا فوق الخليج، تم إبلاغنا أن ثمة عطلا فنيا بالطائرة وتسريب وقود، حينها جاءت إخبارية إلى الرئيس مبارك من الملك فهد بأن طائرة الرئاسة المصرية كان سيتم استهدافها في المجال، لذا بمجرد وصولنا المجال السعودي أخذتنا الطائرات السعودية في ممرات بعيدة عن الطائرات المدنية حتى عبرنا المدى الإيراني”.



وأضاف: وفي رحلة أخرى إلى البحرين، خرجت الطائرات الحربية الإيرانية، تحلق إلى جانب طائرة الرئاسة في السماء على سبيل المناوشة، فحاول كابتن الطائرة التواصل مع برج المراقبة وإخباره بأن هناك طائرة إيرانية تدخل نفس الممر الجوي التي نحلق فيه، وإذ بالبرج لا يرد وظل الطيار يحاول حتى استطعنا العبور بسلام.



مناوشات عديدة



وأوضح أن المناوشات الإيرانية لم تكن وحدها المشكلة، ولكنه عاصر حادثة اختطاف طائرة مصر للطيران الشهيرة في مالطا منتصف الثمانينات، حيث كان حلمي ضمن طاقم الطائرة المكلفين بإحضار كابتن الطائرة الناجي من الحادث والشاهد على الواقعة.



وعلاقة مصر بإيران علاقة غير مستقرة منذ عقود، حيث يسودها التوترات بين الطرفين، وتقف مصر بموقف ثابت من عدة قضايا عربية ضد إيران مثل حرب اليمن وغيرها.