الإثنين 06 مارس - آذار 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - العاصمة أون لاين

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لا حد لها سرقات مليشيا الحوثي الإرهابية من أموال الشعب اليمني، والتي تنفقها تلك المليشيا المدعومة من إيران في حربها المستمرة على اليمنيين، وعلى فعالياتها الطائفية والسلالية التي تقيمها طيلة أشهر العام.

وفي أحدث تعليق على هذه السرقات الحوثية، يتعلق بصندوق دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والذي حولت المليشيا أمواله إلى صالح خدمة فعالياتها الطائفية، من "حسينيات" وغيرها من أنشطة إرهابية في العاصمة صنعاء والمحافظات والمناطق المختطفة.

حيث تؤكد المعلومات التي كشفها "أحمد سيف حاشد" في منشور له على صفحته في التواصل الاجتماعي، بأن المليشيا صرفت من صندوق دعم التشجيع الزراعي والسمكي، ما مقداره 170 مليون ريال.

وقال حاشد، وهو عضو مجلس نواب المليشيا، إنه تم في عام 2022 صرف مائة مليون في فعالية يوم الصمود، بينما صرفت المليشيا في المولد النبوي 70 مليون ريال.. مضيفاً "هذا ما علمناه وما لم نعلم أكبر وأكثر، وقس على هذا وذاك".

ويشير إلى أن ما يتم صرفه يخالف القوانين المنشئة لتلك الصناديق، علماً أن هناك ما يقارب من 45 صندوقاً للدعم والتشجيع، سيطرت عليها المليشيا، وتقوم على نهبها لصالح فعالياتها المختلفة.

وطيلة أشهر السنة، تحتفل المليشيا بأعياد ومناسبات طائفية، منها خمينية وأخرى إمامية، في محاولة منها لتغيير هوية اليمنيين، واستبدالها بالهوية الفارسية.