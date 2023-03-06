إصلاح تعز يدين اقتحام مقر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية:ندعو الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة

الإثنين 06 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدان التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز، اقتحام مقر المكتب السياسي للمقاومة الوطنية بتعز، من قبل بعض الأفراد.

واعتبر إصلاح تعز -في بيان-وصل مأرب برس نسخة منه اقتحام مقرات الأحزاب والكيانات السياسية عملية مدانة ومرفوضة، وتعتبر اعتداء على العمل السياسي في المحافظة.

وأكد رفضه مثل هذه التصرفات وعدها من الأعمال الهمجية التي لا تتفق مع ما مثلته وتمثله تعز من تميز في ترسيخ العمل السياسي الذي هو الوجه الأبرز للمسار الديمقراطي.. معتبراً ذلك مكسب من مكاسب الثورة والجمهورية التي وجد الإصلاح نفسه في جملة أبناء المحافظة وقواها السياسية في خضم المواجهة جنبا إلى جنب في الدفاع عن تعز ومواجهة مليشيا الكهنوت.

وتابع البيان :الدفاع عن هذا المكسب السياسي الديمقراطي، الذي هو من ضمن ما تستهدفه مليشيا الإرهاب الحوثية.



كما عبر إصلاح تعز عن ادانته لـ التوظيف لهذا الاعتداء من قبل مدمني تسميم الأجواء وإثارة الأحقاد، في استغلالها لما يخدم أغراضهم ويضر بهدف الاصطفاف الواسع الذي أخذ خطواته نحو مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت المدعوم من إيران.



ودعا الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة في الأخذ على يد المعتدين.

فيما يلي نص البيان:

يدين التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز اقتحام مقر المكتب السياسي بتعز، من قبل بعض الأفراد فاقتحام مقرات الأحزاب والكيانات السياسية عملية مدانة ومرفوضة . وتعتبر اعتداء على العمل السياسي في المحافظة.



إن التجمع اليمني للإصلاح يرفض مثل هذه التصرفات ويدينها، و يعدها من الأعمال الهمجية التي لا تتفق و ما مثلته و تمثله تعز من تميز في ترسيخ العمل السياسي الذي هو الوجه الأبرز للمسار الديمقراطي، وهو مكسب من مكاسب الثورة والجمهورية التي وجد الإصلاح نفسه في جملة أبناء المحافظة وقواها السياسية في خضم المواجهة جنبا إلى جنب في الدفاع عن تعز ومواجهة مليشيا الكهنوت، و كذا الدفاع عن هذا المكسب السياسي الديمقراطي، الذي هو من ضمن ما تستهدفه مليشيا الإرهاب الحوثية.



و الإصلاح و هو يدين هذه الحادثة فإنه يدين أيضا ذلك التوظيف لها من قبل مدمني تسميم الأجواء و إثارة الأحقاد في استغلالها لما يخدم أغراضهم ويضر بهدف الاصطفاف الواسع الذي أخذ خطواته نحو مواجهة المشروع الظلامي للكهنوت المدعوم من إيران.

كما يدعو الإصلاح الجهات الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات الحاسمة في الأخذ على يد المعتدين.

صادر عن التجمع اليمني للإصلاح /تعز

الأحد 5 مارس 2023م.