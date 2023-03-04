خبر سار للطلبة اليمنيين الدارسين في الخارج

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اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط الجوية اليمنية، لخفض رسوم التذاكر للطلبة الدارسين في الخارج.
وقال اعلام الوزارة ان الاتفاقية وقعها كل من الدكتور مازن مهدي عيدروس الجفري وكيل الوزارة، ممثلًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني أ. الدكتور خالد الوصابي، ومحسن علي حيدرة نائب المدير العام للشئون التجارية، ممثلًا عن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود محمد قاسم.
وبحسب بيان صحفي فقد "اتفق الطرفان على اعتماد تخفيض بنسبة 25 % من التذاكر للدارسين في الخارج، على أن ترفع الوزارة أسماء الطلاب الحاصلين على المنح الدراسية بكشوفات معمدة من معالي وزير التعليم العالي أو وكيل الوزارة إلى إدارة منطقة عدن، وعليه يتم إصدار التذاكر. وتستمر مدة الاتفاقية لمدة عام كامل، ابتداءً من بداية شهر مارس الجاري من العام الحالي 2023، وحتى مارس من العام القادم 2024".