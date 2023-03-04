صدرو بيانات جديدة من تويتر غير سارة لماسك

السبت 04 مارس - آذار 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 220

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إيرادات شركة "تويتر" في ديسمبر عام 2022 انخفضت بنسبة 40% مقارنة مع ديسمبر عام 2021، بسبب رفض المعلنين التعاون مع شبكة التواصل الاجتماعي.

وكتبت الصحيفة: "أعلنت "تويتر" عن انخفاض في الإيرادات والأرباح في ديسمبر الماضي بعد أن رفض العديد من المعلنين التعاون مع شبكة التواصل الاجتماعي بعد شرائها من قبل إيلون ماسك... ووفق المعلومات المحدثة للمستثمرين أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة نحو 40% في كل من الإيرادات وصافي الدخل للشهر مقارنة بشهر ديسمبر عام 2021".

وأكمل رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك في نهاية أكتوبر عام 2022 بشكل نهائي صفقة شراء شركة "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار.

ووعد ماسك بتحرير السياسة التحريرية لشبكة التواصل الاجتماعي التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب الرقابة الشديدة وكذلك إنشاء مجلس تحرير المحتوى، كما وعد بعدم اتخاذ أي قرارات هامة حول السياسة التحريرية واستعادة الحسابات المحجوبة قبل بداية عمل هذا المجلس.

كما حذر ماسك من أن شبكته "ستفعل الكثير من الأشياء الغبية" في المستقبل القريب. وتنوي الشركة "الاحتفاظ بما يعمل وتغيير ما لا يعمل