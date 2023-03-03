تقنية جديدة.. اشحن هاتفك في أقل من 5دقائق

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طورت شركة “ريدمي” تقنية شحن جديدة هي الأسرع في العالم حيث يستغرق الشحن أقل من 5 دقائق.
ووفقًا لموقع iphones.ru فإن “ريدمي” استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف “ريدمي نوت 12 ديسكفري” مجهّز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكنت من خلال هذه التقنية من ملء سعة بطارية الهاتف بنسبة 50 في المائة خلال دقيقنين و11 ثانية، وامتلأت بطارية الجهاز بنسبة 100 في المائة خلال 4 دقائق و54 ثانية.
تقنية الشحن الجديدة
وتعمل تقنية الشحن الجديدة تبعًا للتسريبات مع شواحن باستطاعة 300 واط، وتتفوق على تقنية الشحن باستطاعة 240 واط، والتي كانت قد استعرضتها “ريدمي” سابقا مع هاتف “نوت 12 ديسكفري إيديشن”، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.
ومن المتوقع أن تظهر تقنية الشحن الجديدة مع بعض هواتف “ريدمي” التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الجاري وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنيًا.
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