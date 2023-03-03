تفاصيل لقاء العميد طارق صالح مع قائد الدعم والإسناد لقوات التحالف العربي

الجمعة 03 مارس - آذار 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 663

استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم الجمعة، وفدًا عسكريًا سعوديًا من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وترأس الوفد قائد الدعم والإسناد لقوات التحالف في شرورة اللواء سلطان البقمي، وقائد القوة السعودية في عدنالعقيد ذيب الشهراني، بالإضافة إلى العقيد ثامر الخثراني، والمقدم مهند الغريبي.

. وناقش اللقاء مستجدات الوضع في مسرح العمليات الحربية في ظل التصعيد العدواني لمليشيا الحوثي،.

كما استعرض الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الوضع وردع التهديدات الحوثية المزعزعة للاستقرار والمقوضة لجهود السلام.

وأثنى العميد طارق على الجهود الأخوية الصادقة والتضحيات التي بذلها التحالف، خاصة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركته المصيرية ضد أدوات إيران في اليمن (مليشيا الحوثي).

وفي ختام الاجتماع، كرم العميد طارق صالح، اللواءَ البقمي بدرع المقاومة.