مكتب الشباب والرياضية في مأرب يختتم منافسات بطولة التنشيطية الثانية في الملاكمة لتحسين سبل العيش وإكتساب 5 مهارات جديدة…محافظة مأرب تختتم برنامج تأهيل حرفي ومهني لـ 254 شابا بتمويل كويتي منظمة الصحة العالمية تعلن عن مفاجئة مخيفة وصادمة و تحذر من جائحة جديدة قادمة مسئول كبير في منظمة دولية زار صنعاء يفضح الحوثيين شاهد الفيديو.. محاولة تهريب كمية من المخدرات الى السعودية باستخدام ''الطماطم والرمان'' برشلونة يضرب الريال في عقر داره ويضع قدما في نهائي كأس الملك من مواقع التماس في جبهات محافظة أبين.. وزير الدفاع يؤكد جاهزية الجيش ويضع المليشيات امام خيارين توكل كرمان تطالب بمحاكمة طارق صالح وتصفه بـ ''مدرب القناصة'' وفد امريكي رفيع يزور محافظة المهرة وسفير واشنطن يحدد هدف الزيارة الأرصاد اليمني يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة
اختتمت اليوم، منافسات بطولة مأرب التنشيطية الثانية في لعبة الملاكمة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني العام للعبة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة على مدى ثلاثة أيام، تنافس فيها 40 ملاكما يمثلون أربعة اندية ومركزا رياضيا.
وفي ختام المنافسات جرى تتويج مركز سبأ بكأس البطولة بحصوله على المركز الأول بعدد 26 نقطة، واحتل نادي السد المركز الثاني بـ13 نقطة، فيما حل نادي العر ثالثاً برصيد 11 نقطة، ونادي رغوان في مركز الثالث مكرر بـ11 نقطة.
وجرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والمبرزين من قبل مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وأمين عام فرع اتحاد الملاكمة بالمحافظة الكابتن شعبان العمري، بكأس البطولة والميداليات.