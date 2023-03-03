مكتب الشباب والرياضية في مأرب يختتم منافسات بطولة التنشيطية الثانية في الملاكمة

الجمعة 03 مارس - آذار 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ متابعات

عدد القراءات 205

اختتمت اليوم، منافسات بطولة مأرب التنشيطية الثانية في لعبة الملاكمة التي نظمها فرع الاتحاد اليمني العام للعبة بالتعاون مع مكتب الشباب والرياضة على مدى ثلاثة أيام، تنافس فيها 40 ملاكما يمثلون أربعة اندية ومركزا رياضيا.

وفي ختام المنافسات جرى تتويج مركز سبأ بكأس البطولة بحصوله على المركز الأول بعدد 26 نقطة، واحتل نادي السد المركز الثاني بـ13 نقطة، فيما حل نادي العر ثالثاً برصيد 11 نقطة، ونادي رغوان في مركز الثالث مكرر بـ11 نقطة.

وجرى تكريم الفائزين بالمراكز الأولى والمبرزين من قبل مدير عام مكتب الشباب والرياضة علي حشوان وأمين عام فرع اتحاد الملاكمة بالمحافظة الكابتن شعبان العمري، بكأس البطولة والميداليات.